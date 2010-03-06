Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок244 просмотра

Нужно вывести сайт в ТОП-10 Google и Яндекс.

www.sushico.com.ua по запросам

доставка суши

доставка суши киев

суши на дом

заказать суши

15 лет назад
Kobmax
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$220
90 дней

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад