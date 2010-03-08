Прогон сайта по каталогам

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Завершен4 заявки107 просмотров

Нужно прогнать определенный ресурс по белым каталогам и элитным каталогам.

15 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

prsender
Влад 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Отличный исполнитель! Результат даже раньше, чем было обещано. Будем продолжать сотрудничество. Всем рекомендую!
Вежливый и честный заказчик, было приятно работать! Надеюсь не последний раз!

Заявки фрилансеров

prsender
Влад 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад