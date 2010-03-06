Продвижение сайта в топ-10

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок201 просмотр

Здраствуйте, ищу исполнителя который продвинет туристический сайт в топ-10 , далее в топ-5 запросов поисковиков

Оплата по факту, то есть за результат - безопасная сделка ,

, когда более 80% попадут в топ-10. Далее готов тратить деньги на поддержания сайта согласно тарифам.

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15 лет назад
POROK
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров