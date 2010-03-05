Оптимизация и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок223 просмотра

Доброго времени суток!

Необходимо оптимизировать и вывести в ТОР сайт komfortservis.by в google.com.by, yandex.ru, tut.by по следующим ключевикам: снять квартиру на сутки в минске, аренда квартиры на сутки, квартира на сутки в минске.

Сайт новый.

Укажите сроки, стоимость, рассмотрим другие предложения по раскрутке.

С уважением

15 лет назад
varaksin
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить Google Analytics

    $50

    Нужно настроить гугл аналитикс, что бы он выводил результаты динамических запросов с одной страницы, как один результат. Вот тут обьяснено что я имею ввиду http://img.skitch.com/20100305-xr641b6p1d9ps8mg72872xhidt.jpg

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте. Интересуют цены и сроки на раскрутку сайта, домен новый. Ключевые слова: разработка сайтов, создание сайтов и т.д. Регион: МО

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация

    Есть проблема. В скрипте сайта обнаружена ошибка, которая к адресу каждой страницы приписывает &amp;m в конце. Ошибка найдена, но проблема в том, что поисковик успел подцепить в индекс неправильные страницы. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужен специалист в области SEO,необходимо поднять сайт в ТОП-5,чем быстрее тем лучше,регион Украина,только "белыми" методами!пакеты типа "базовый" и т.д не предлагать! Ключевые запросы: дизайн интерьера ремонт квартир дизайн квартир ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение и обновление старого крупного сайта

    $2500

    СЕО: Нужен человек или команда, которая бы занялась возрождением заброшенного, но крупного портала для женщин. Проект старый, имеет высокие показатели, но совсем низкая посещаемости. Что собственно нужно от специалиста... в ...

    Поисковые системы (SEO)30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    Требуются грамотные специалиты для продвижения интернет-магазина по многим запросам (Регион - Украина). Предпочтение людям с опытом работы и приемлемой цене. Сразу хочу предупредить что не стоит предлагать мне пакет "базовый" и т.п. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $150

    Доброго времени суток! Нужно будет раскрутить сайт по словам - брюховецкая, кирпичный завод, кирпич - это нужно сделать только для краснодарского края. Пишите сюда сколько это будет стоить.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка приложения

    Для новой игры распространяемый через соц.сети вконтакте в виде приложения ( не группа) требуется поддержка и услуги по привлечению игроков методами SMO. Просьба услуги привлечения в группу или рассылки приглашений не предлагать, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад