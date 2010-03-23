Размещение в соц.закладках

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Завершен1 заявка206 просмотров

Необходимо прогон по социальным закладкам, с подбором ключевых слов и составления разных описаний

15 лет назад
aky
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$40
7 дней
Работа выполнена! Исполнитель открыт, общителен, подробно рассказывает тонкости и нюансы работы. Комфортно сотрудничать, рекомендую.
Антон, спасибо! Работать с Вами приятно, оплата превзошла ожидания.

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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