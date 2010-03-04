Необходимо поднять тИЦ сайта развлекательной тематики. Афоризмы. Адрес www.smart-page.ru. Без спешки, планомерно за март (до следующего апдейта Яндекса) поднять тИЦ до 30-50 (тридцати-пятидесяти), как минимум. Оплата по факту. Цены ВАШИ: 0,5, 1, 2, ...
Регистрация сайта в качественных каталогах
Требуется зарегистрировать сайт в каталогах. Интересуют только! качественные каталоги, такие как, например, list.mail.ru. НЕ нужен прогон по тысячам каталогов! только ручная регистрация по каталогам с высоким ТИЦ! От вас кол-во каталогов и стоимость.
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