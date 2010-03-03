Для готового проекта требуется грамотный, ответственный специалист по SEO оптимизации, поддержке в продвижении сайта по ключевым словам, словосочетаниям в поисковых системах. указана цена за месяц, сумма обсуждаема Условия: ...
SEO продвижение сайта
Имеется молодой сайт, который нужно продвинуть в топ10, а желательно топ5 по определенным запросам в поисковых системах Google и Yandex
выполнить все необходимые действия и операции необходимые для достижения результата в максимально сжатые сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
От Вас требуется раскрутить(продвинуть) сайт www.cinema-soft.ru (сайт на Joomla) Добиться посещаемости для начало от 200 чел в день SEO оптимизация ссылок не подходит (т.к. ссылки для загрузки файлов на сайте имеют ...Закрыт15 лет назад
- $100
Без накрутки!!! поднять посещаемость, зарегистрировать в толковых каталогах, в том числе Рамблер, Гугол, Яху, Апорт, по возможности -Мэйл.ру и Яндекс и прописать в яндексе и гугле по 2-3 фразам на 1 й ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть несколько сайтов шинной тематики, 5шт. Нужно: прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок в подписях на форумах. + варианты. Каталоги НЕ интересуют! Жду серьезных предложений от разбирающихся в вопросе людей. В личку ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно прогнать сайт по каталогам,жду предложения и ценуЗавершен15 лет назад
- $1500
Необходимо продвигать сайт туристической направленности путем поиска подходящих площадок и размещения на них статей. Копирайтер свой. Нужен только поиск и управление размещением контента. Стоимость - $15 за размещение статьи. Всего планируется разестить около ...Закрыт15 лет назад
Нужен человек который продвинит мой сайт в известных поисковиках, с целью увеличения посещаемость. Внимание. Сайт Адалт контентаЗакрыт15 лет назад
- $135
Нужно подобрать список ключевых слов и после оптимизировать под него сайт.Закрыт15 лет назад
Нужно сделать тиц 100 (сейчас 0, тема сайта - авто). Срок 2 ап. Тиц должен держатся как минимуму 3 аппа. Плачу 2000руб, по факту!!!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
1) Популяризация сайта средствами известных поисковых систем (Google, Яndex, Yahoo ). 2) Увеличение уровня "узнаваемости" сайта. 3) Приток новых заказчиков и потенциальных пользователей Наших услуг. www.inprosped.comЗакрыт15 лет назад