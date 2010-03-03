Продвижение сайта Cinema-soft.ru (сайт на Joomla)

От Вас требуется раскрутить(продвинуть) сайт www.cinema-soft.ru (сайт на Joomla)

Добиться посещаемости для начало от 200 чел в день

SEO оптимизация ссылок не подходит (т.к. ссылки для загрузки файлов на сайте имеют уникальный вид т.е. уникально генерируются соот-но оптимизация ссылок не нужна)

Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!

Новичкам просьба, не беспокоить!- не тратьте своё и моё время.