Продвижение сайта Cinema-soft.ru (сайт на Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок137 просмотров

От Вас требуется раскрутить(продвинуть) сайт www.cinema-soft.ru (сайт на Joomla)

Добиться посещаемости для начало от 200 чел в день

SEO оптимизация ссылок не подходит (т.к. ссылки для загрузки файлов на сайте имеют уникальный вид т.е. уникально генерируются соот-но оптимизация ссылок не нужна)

Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!

Новичкам просьба, не беспокоить!- не тратьте своё и моё время.

Joomla
15 лет назад
Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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