Продвижение статьями\форумами

Есть несколько сайтов шинной тематики, 5шт. Нужно: прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок в подписях на форумах. + варианты. Каталоги НЕ интересуют! Жду серьезных предложений от разбирающихся в вопросе людей. В личку не пишите, предложения оставляйте здесь! При удовлетворенности результатами работы возможно долгосрочное сотрудничество.