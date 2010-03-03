Продвижение статьями\форумами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок215 просмотров

Есть несколько сайтов шинной тематики, 5шт. Нужно: прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок в подписях на форумах. + варианты. Каталоги НЕ интересуют! Жду серьезных предложений от разбирающихся в вопросе людей. В личку не пишите, предложения оставляйте здесь! При удовлетворенности результатами работы возможно долгосрочное сотрудничество.

15 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров