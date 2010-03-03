Нужно прогнать сайт по каталогам,жду предложения и цену
Продвижение статьями\форумами
Есть несколько сайтов шинной тематики, 5шт. Нужно: прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок в подписях на форумах. + варианты. Каталоги НЕ интересуют! Жду серьезных предложений от разбирающихся в вопросе людей. В личку не пишите, предложения оставляйте здесь! При удовлетворенности результатами работы возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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