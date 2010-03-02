Оптимизация и раскрутка по НЧ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок184 просмотра

Нужно раскрутить сайт по по низкочастотным запросам ну и отпимизировать странички под посиковые системы. Сайт имеет 30 страничек, НЧ запросов около 15 фраз по два три слова

Просьба писать сразу же цену работы. Работать будем через безопасную сделку оплата по факту.

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15 лет назад
itsk
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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