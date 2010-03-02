Оптимизация и раскрутка по НЧ

Нужно раскрутить сайт по по низкочастотным запросам ну и отпимизировать странички под посиковые системы. Сайт имеет 30 страничек, НЧ запросов около 15 фраз по два три слова

Просьба писать сразу же цену работы. Работать будем через безопасную сделку оплата по факту.

Подробности при личной переписке