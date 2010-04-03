Регистрация в каталогах

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки250 просмотров

Здравствуйте.

Нужно зарегистрировать нулевой сайт в каталогах. Желательно сделать отбор с сайтами тиц>10

я предоставлю пятьсот описаний сайта в нужном формате.

в заявке указывайте

1. Сколько сайтов в базе данных автоматической регистрации

2. Сколько опубликованных записей будет в гарантировано (обязательно нужен будет список url который буду проверять!

3. Цена

Сроки не горят, готов предоставить 10 дней. Важнее всего качество (размещенные ссылки) + цена.

15 лет назад
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
6 дней
Филипп показал что он специалист в seo. Порадовала большая база каталогов, досок объявлений, форумов и социалок. Спасибо за работу.
Честный и справедливый человек. В состоянии трезво оценить проделанную работу. Хотя и в процессе работы были некоторые тонкости, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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