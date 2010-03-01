Нужен человек, профессионально занимающийся продвижением товара в соцсетях (Одноклассники, Вконтатке). Создание групп, приглашения в неё, объявления и прочее. Нужны конкретные расценки. Предложения скрыты друг от друга.
Прогон сайта
Требуется прогон сайта по соц закладкам, доскам, форумам
Заявки фрилансеров
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