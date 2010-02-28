Сайт persona-shop.ru. Нужно продвинуть по ключевым словам: одежда больших размеров женская одежда больших размеров магазины одежды большого размера мужская одежда больших размеров магазин одежды +для полных большая одежда ...
Продвижение в соцсетях
Нужен человек, профессионально занимающийся продвижением товара в соцсетях (Одноклассники, Вконтатке).
Создание групп, приглашения в неё, объявления и прочее.
Нужны конкретные расценки. Предложения скрыты друг от друга.
Заявки фрилансеров
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