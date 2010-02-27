Продвижение сайта. Тематика "полуфабрикаты"

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Закрыт12 заявок246 просмотров

Необходимо вывести сайт в топ на следующие позиции: (по значимости ключевиков)

топ 1: кейворд "полуфабрикаты", кейворд с названием компании (тм "xxxx"). (обязательно)

топ 5: кейворды на подобии "продажа полуфабрикатов", "полуфабрикаты оптом", "производитель полуфабрикатов" и т.п. (см. wordstat.yandex.ru). (желательно)

топ 10: кейворды "пельмени, вареники,котлеты, тесто,заморозка,хинкали, чебуреки" (по возможности)

Страны: Украина (в первую очередь), СНГ (это уже как получится)

Поисковики: Гугл с украинской выдачей (google.com.ua), Яндекс (.ua, .ru)

Интересуют цены и сроки.

Качественное выполнение работы и умеренная цена - залог нашего дальнейшего сотрудничества.

Линк сайта - в личку.

Связь - в личку. Жду.

15 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров