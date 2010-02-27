Сайт persona-shop.ru. Нужно продвинуть по ключевым словам: одежда больших размеров женская одежда больших размеров магазины одежды большого размера мужская одежда больших размеров магазин одежды +для полных большая одежда ...
Продвижение сайта. Тематика "полуфабрикаты"
Необходимо вывести сайт в топ на следующие позиции: (по значимости ключевиков)
топ 1: кейворд "полуфабрикаты", кейворд с названием компании (тм "xxxx"). (обязательно)
топ 5: кейворды на подобии "продажа полуфабрикатов", "полуфабрикаты оптом", "производитель полуфабрикатов" и т.п. (см. wordstat.yandex.ru). (желательно)
топ 10: кейворды "пельмени, вареники,котлеты, тесто,заморозка,хинкали, чебуреки" (по возможности)
Страны: Украина (в первую очередь), СНГ (это уже как получится)
Поисковики: Гугл с украинской выдачей (google.com.ua), Яндекс (.ua, .ru)
Интересуют цены и сроки.
Качественное выполнение работы и умеренная цена - залог нашего дальнейшего сотрудничества.
Линк сайта - в личку.
Связь - в личку. Жду.
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