Добавить сайт в англоязычные закладки

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки146 просмотров

Добавить сайт в англоязычные закладки. Если Вы знаете как сделать это с разных IP адресов, чтобы избежать бана -буда рада. Ключевики и описания предоставлю. Могу дать список сайтов для сабмита.

15 лет назад
gsite
55 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AMELIA
54 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$6
3 дня
Отличная работа! Спасибо.

Заявки фрилансеров

AMELIA
54 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад