Продвижение двух нч запросов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок275 просмотров

Добрый день,

Требуется продвижение сайта стоматологии только по двум запросам:

стоматология в Люберцах

стоматология в Выхино

Сайт еще не сделан. Также естественно нужна внутренняя оптимизация.

Пишите предложения за сколько по срокам и цене сможете поднять в ТОП3 Яндекс

15 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров