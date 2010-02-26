Приветствую! Мне нужно продвижение статьями/вечными ссылками нулевого сайта (еще даже не в индексе) по следующим словам: почта мэйл почта e-mail.ru почта бесплатная почта электронная почта ...
Продвижение ресурса, тематика "ЧМ 2010 по футболу"
Итак, крутить ресурс тур. компании.
Компания занимается реализацией туров на чемпионат мира по футболу в ЮАР в 2010-м.
Необходимо продвинуть ресурс по целевой группе запросов этой тематики, которая мне предварительно видится так:
-туры на чемпионат мира по футболу 2010
-туры на чемпионат мира в юар
-туры на чм 2010
-билеты на чемпионат мира по футболу 2010
-билеты на чемпионат мира в юар
Если вы считаете необходимым подкорректировать группу, удалить\добавить\изменить - на ваше усмотрение.
Цель продвижения: за 3 месяца в ТОП10 "гугл + яндекс".
Просьба не постить сюда шаблонные ответы, ТОЛЬКО ваши реальные цены и ваше портфолио.
Заявки фрилансеров
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