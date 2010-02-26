Продвижение ресурса, тематика "ЧМ 2010 по футболу"

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Закрыт8 заявок190 просмотров

Итак, крутить ресурс тур. компании.

Компания занимается реализацией туров на чемпионат мира по футболу в ЮАР в 2010-м.

Необходимо продвинуть ресурс по целевой группе запросов этой тематики, которая мне предварительно видится так:

-туры на чемпионат мира по футболу 2010

-туры на чемпионат мира в юар

-туры на чм 2010

-билеты на чемпионат мира по футболу 2010

-билеты на чемпионат мира в юар

Если вы считаете необходимым подкорректировать группу, удалить\добавить\изменить - на ваше усмотрение.

Цель продвижения: за 3 месяца в ТОП10 "гугл + яндекс".

Просьба не постить сюда шаблонные ответы, ТОЛЬКО ваши реальные цены и ваше портфолио.

15 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

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