Проблемы с яндексом по тИЦ

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Сайт индексируется в яндексе какими-то скачками. тИЦ изменяется каждую выдачу. Если сайт и не в бане, то точно под каким-то яндексовским фильтром. Требуется провести исследование и узнать, в чем причина. Отвечу в личку только на конкретные предложения.

Пожалуйста, только конкретные предложения с планом действий.

15 лет назад
Leana
Лина 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
42 отзыва

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Нет заявок фрилансеров