Проблемы с яндексом по тИЦ

Сайт индексируется в яндексе какими-то скачками. тИЦ изменяется каждую выдачу. Если сайт и не в бане, то точно под каким-то яндексовским фильтром. Требуется провести исследование и узнать, в чем причина. Отвечу в личку только на конкретные предложения.

Пожалуйста, только конкретные предложения с планом действий.