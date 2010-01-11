Один - www.dunn.ru второй сейчас делаем. Будет www.dexel.ru Аналогичных по именам сайтов вроде и нет, но найти наши просто нереально! даже вроде как и нет задачи оказаться в первых строчках среди ...
Нужен постоянный прогон по закладкам
Итак, сабж....
Интересуют услуги по прогону, причем оптом. Что мне нужно...
1. Я даю вам урл сайта, который нужно прогнать, при необходимости и ключевые слова.
2. Вы прогоняете урл и даете отчет, я тут же перевожу деньги. Предпочтительнее в вебмани рублях, ЯД - категорически нет.
С оплатой проблем нет, всегда и всем все выплачивал. Мне нужна услуга - вам оплата.
Могу сам купить софт и прогонять - времени катастрофически не хватает.
Как я это вижу... высылаю вам ТЗ на 20-30 урлов сразу. Вы делаете, высылаете отчет - я вам тут же деньги и следующее ТЗ. Может вы предложите более лучший и удобный режим или график работ, вам виднее.
Нужно прогонять около 200-300 урлов ежемесячно. Мне нужно ссылочное, тиц и пр мало интересуют. Главное - чтобы страницы быстро входили в индекс и за счет ваших прогонов росли в позициях. Что вы можете мне предложить? Ожидаю адекватную объему цену, т.к. все же это постоянные заказы не на один месяц, как минимум до мая-июня. Ожидаю такое предложение, как говорится за меньшие деньги хороший результат.
Собравшись предложить свои услуги, высылаете:
1. Пример отчета о размещении
2. Количество закладок (чем больше тем лучше)
3. Количество аккаунтов (чем больше тем лучше)
4. Цену или цены, если есть тарифные планы
Без этих пунктов, если просто напишите, что предоставляете услугу - ответа не будет. Нужен ответственный и опытный человек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт15 лет назад
Работа постоянная! Сайт не один! Нужно поставить несколько сайтов на Google.com! Внимание: не на Google.ru, только Google.com на английском. Ключевые слова будут предоставлены. Статьи написанные жителями стран бывшего СССР для наполнения ссылок ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо рвскрутить сайт по запросам, связанным продажей земли в рассрочкуПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо на регулярной основе(раз в неделю) размещать рекламные объявления на украинских досках.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Необходимо вывести сайт в ТОП Яши и Гугла Сайт: cip.com.ua Слова по которым делать вывод: work and travel work and travel USA ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется качественно добавить сайты в лучшие социальные закладки.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Задачаи: -=-=-=-=-=-= 1. Оптимизация html-кода Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте. • Исправление мета-тегов, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Работа только с англоязычным сегментом интернета. Задание: вывести в топ10 гугл по нескольким (5-10) низкочастотным запросам. Увеличить таргетированный траффик. В данный момент SEO сайта на начальной стадии, работы достаточно. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Сайту 2 года, в зоне ru, по нужным НЧ находится в топ20-топ40, в ноябре 2009 был в топ60-топ80 нужно вывести все в топ10 без сапы и других бирж. тема - ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
В общем имеется сайт, который состоит из нескольких слабо связанных частей - старая версия сайта, новая версия сайта, форум, еще что-то. Нужно провести SEO аудит сайта, дать советы по поводу поисковой ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад