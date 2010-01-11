Нужен постоянный прогон по закладкам

Итак, сабж....

Интересуют услуги по прогону, причем оптом. Что мне нужно...

1. Я даю вам урл сайта, который нужно прогнать, при необходимости и ключевые слова.

2. Вы прогоняете урл и даете отчет, я тут же перевожу деньги. Предпочтительнее в вебмани рублях, ЯД - категорически нет.

С оплатой проблем нет, всегда и всем все выплачивал. Мне нужна услуга - вам оплата.

Могу сам купить софт и прогонять - времени катастрофически не хватает.

Как я это вижу... высылаю вам ТЗ на 20-30 урлов сразу. Вы делаете, высылаете отчет - я вам тут же деньги и следующее ТЗ. Может вы предложите более лучший и удобный режим или график работ, вам виднее.

Нужно прогонять около 200-300 урлов ежемесячно. Мне нужно ссылочное, тиц и пр мало интересуют. Главное - чтобы страницы быстро входили в индекс и за счет ваших прогонов росли в позициях. Что вы можете мне предложить? Ожидаю адекватную объему цену, т.к. все же это постоянные заказы не на один месяц, как минимум до мая-июня. Ожидаю такое предложение, как говорится за меньшие деньги хороший результат.

Собравшись предложить свои услуги, высылаете:

1. Пример отчета о размещении

2. Количество закладок (чем больше тем лучше)

3. Количество аккаунтов (чем больше тем лучше)

4. Цену или цены, если есть тарифные планы

Без этих пунктов, если просто напишите, что предоставляете услугу - ответа не будет. Нужен ответственный и опытный человек.