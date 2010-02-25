Продвижение сайта / SEO аудит

В общем имеется сайт, который состоит из нескольких слабо связанных частей - старая версия сайта, новая версия сайта, форум, еще что-то.

Нужно провести SEO аудит сайта, дать советы по поводу поисковой оптимизации.

Также требуется помощь в продвижении сайта - ваши идеи как привлечь посетителей на сайт и вывести в ТОП10 Яндекса и Гугла.

Бюджет приблизительный, выслушаю ваши мнения по поводу цены данной работы.