Продвижение сайта / SEO аудит

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок197 просмотров

В общем имеется сайт, который состоит из нескольких слабо связанных частей - старая версия сайта, новая версия сайта, форум, еще что-то.

Нужно провести SEO аудит сайта, дать советы по поводу поисковой оптимизации.

Также требуется помощь в продвижении сайта - ваши идеи как привлечь посетителей на сайт и вывести в ТОП10 Яндекса и Гугла.

Бюджет приблизительный, выслушаю ваши мнения по поводу цены данной работы.

15 лет назад
kava
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта по запросам

    Интересует продвижение сайта по запросам: Керамическая плитка,Интернет-магазин плитки,Керамогранит,Доставка плитки,Плитка доставка,Плитка магазин,Магазин плитки,Коллекции керамической плитки,Мозаика,Англомерат,плитка для ванной комнаты,плитка для прихожей,кухонная плитка,клинкер. Необходимо попадание сайта в ТОП-10 (Яндекс и Гугл) . ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $500

    Добрый вечер. Есть очень хороший сайт для людей - www.damsk.ru (поиск жилья в Москве). Требуется вывести в топ по 20 ключевикам (низкочастотники).

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день, Ищу специалиста для продвижения сайта http://j15.ru-habitat.com/ после завершения косметических правок сайт будет залит на домен http://ru-habitat.com/ прошу вас оценить стоимость продвижения в ТОП5 яндекса запросы: ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация сайта

    ИСПОЛНИТЕЛЬ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЫБРАН. Необходима внутренняя оптимизация сайта. URL по запросу. Лекции по оптимизации от Вас , мне не нужны. Просто сформулированный план Ваших действий. Обязателен опыт ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Привлечение пользователей на портал.

    $1500

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо привлечение пользователей на портал социальной сети для игроков. RIOX.RU Оплата ведется за каждую 1000 зарегистрировавшихся пользователей. Прошу оглашать цены и варианты привлечения. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина в Google и Яндекс

    Интернет-магазин создан на WebAsyst Shop-Script. В сети 1 год. Основные группы товаров - фотоаксессуары. К-во посетителей последние 3 месяца не меняется ~ 400 чел/день. Задача: - анализ нашего сайта и разовая ...

    Webasyst
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение брендовых сайтов

    Добрый день. Задача следующая: продвижение сайтов cata.ru, nodor.ru, apelson.ru. Цель: ТОП-10 и выше. Хотелось бы знать сроки (реальные), калькуляцию стоимости работ и ваш вариант семантического ядра.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка магазина покерных принадлежностей

    Необходимо раскутить до первых позиций в яндексе магазин фишек и аксессуаров для игры в покер.(www.propoker.ru) ключевые слова "покерные фишки", "фишки для покера", "наборы для покера", "покерные наборы", "покерные аксессуары". сам магазин cделан на ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад