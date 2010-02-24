Продвижение брендовых сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок171 просмотр

Добрый день. Задача следующая: продвижение сайтов cata.ru, nodor.ru, apelson.ru. Цель: ТОП-10 и выше. Хотелось бы знать сроки (реальные), калькуляцию стоимости работ и ваш вариант семантического ядра.

15 лет назад
batinal
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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