Увеличение посещаемости проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки166 просмотров

Проект www.thenamesofhistory.com построен на базе www.milliondollarhomepage.com всем известного проекта из серии «доллар за пиксель», только объединен общей идеей и, в отличие от творения Алекса Тью, имеет общую философию и смысл. Проект разработан полностью на английском языке и рассчитан на зарубежную аудиторию.

Цели:

Увеличение посещаемости проекта целевой аудиторией в зарубежном Интернете.

Хорошие входящие ссылки на проект с трастовых зарубежный ресурсов

Возможно (если по цене сойдемся) создание небольшой вирусной кампании

Интересует:

сколько сможете обеспечить кол-во посещений в день (при этом обязательно указать прогнозируемую конверсию);

сроки, через какое время будут сниматься результаты для подведения итогов вашей работы;

стоимость;

методика продвижения;

Не интересует:

подсаживание на иглу ссылочных бирж

ссылки с говносайтов и прочая

некачественный траффик (переходы через доры и т.д.)

По размеру бюджета выслушаю любые предложения, если они достаточно аргументированы.

Возможен выбор нескольких исполнителей, исходя из предлагаемых методик. Оплата с каждым будет оговариваться отдельно.

15 лет назад
der_commandant
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров