Проект www.thenamesofhistory.com построен на базе www.milliondollarhomepage.com всем известного проекта из серии «доллар за пиксель», только объединен общей идеей и, в отличие от творения Алекса Тью, имеет общую философию и смысл. Проект разработан полностью на английском языке и рассчитан на зарубежную аудиторию.

Цели:

Увеличение посещаемости проекта целевой аудиторией в зарубежном Интернете.

Хорошие входящие ссылки на проект с трастовых зарубежный ресурсов

Возможно (если по цене сойдемся) создание небольшой вирусной кампании

Интересует:

сколько сможете обеспечить кол-во посещений в день (при этом обязательно указать прогнозируемую конверсию);

сроки, через какое время будут сниматься результаты для подведения итогов вашей работы;

стоимость;

методика продвижения;

Не интересует:

подсаживание на иглу ссылочных бирж

ссылки с говносайтов и прочая

некачественный траффик (переходы через доры и т.д.)

По размеру бюджета выслушаю любые предложения, если они достаточно аргументированы.

Возможен выбор нескольких исполнителей, исходя из предлагаемых методик. Оплата с каждым будет оговариваться отдельно.