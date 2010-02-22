Прогон по вашей сетке блогов/твитер

Требуется прогнать 2 анкора (за раз) по вашей сетке блогов.

Воспользуюсь услугами нескольких людей (от 2-х до 10).

Каталоги не интересуют, так же как и статейники.

От вас предложение такого вида:

Кол-во блогов:

Вид прогона (статья, коментарий, постовой и т.д.)

Описание сетки

Цена за прогон по вашим блогам

Развести в СЕО пытаться бесполезно. Оплата, сразу после отчета, можно по СБС, только через СЕРВИС weblancer.net