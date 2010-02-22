Прогон по вашей сетке блогов/твитер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется прогнать 2 анкора (за раз) по вашей сетке блогов.

Воспользуюсь услугами нескольких людей (от 2-х до 10).

Каталоги не интересуют, так же как и статейники.

От вас предложение такого вида:

Кол-во блогов:

Вид прогона (статья, коментарий, постовой и т.д.)

Описание сетки

Цена за прогон по вашим блогам

Развести в СЕО пытаться бесполезно. Оплата, сразу после отчета, можно по СБС, только через СЕРВИС weblancer.net

15 лет назад
Zellegius
Алексей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров