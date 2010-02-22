Анализ кампании в гугл. Только профи.

Всем добрый день!

По проекту: в гугле есть кампания, показатели которой совсем неплохие. Но конверсии она достаточной не дает.

Поскольку гугл - область для нас не очень изведанная, и как проследить чтоб не было повторных кликов и т.д. в поисковой системе как-то не получается.

Задача профи: проанализировать слабые стороны кампании и настроить ее так, чтоб ЦЕЛЕВОЙ трафил на сайт был больше, а затраты - меньше.

Жду Ваших предложений по стоимости такой работы в проекте. Предложения скрыты.