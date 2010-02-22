Индивидуальное обучение раскрутке сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка155 просмотров

Ищу в Киеве индивидуальное обучение у себя дома о раскрутке сайтов. Время обучения любое. Что хочу знать :

* Введение в поисковую оптимизацию (SEO). Терминология.

* Обзор поисковиков. Принципы работы поисковых систем.

* Анализ посещаемости, работа со счетчиками. Веб-аналитика по посещаемости.

* Внутренние и внешние факторы, влияющие на посещаемость сайта.

* Структура сайта, основы юзабилити.

* Практикум по анализу юзабилити интернет-магазинов.

* Семантическое ядро сайта. Практикум

* Внутренняя оптимизация сайта

* Описание страниц. Работа со сниппетами.

* Наполнение сайта. Работа с текстом. SEO-копирайтинг.

* Составление анкеты сайта. Регистрация в каталогах в системе 1PS.ru

* Методы продвижения: покупка ссылок на бирже.

* Новое в поисковом продвижении: биржи статей.

* Особенности продвижения "молодых" сайтов

* Веб-аналитика сайта. Использование системы статистики Гугл Аналитикс

* Инструменты специалиста по продвижению сайтов (Semonitor, Yazzle).

15 лет назад
horstmann
49 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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