Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо прогнать сайт: http://flowersoffantasy.ru/ по белым каталогам, где не требуется обратной ссылки, для увеличения ТИЦ. От Вас: 1. Цена 2. Условия оплаты 3. Сроки ...
Индивидуальное обучение раскрутке сайтов
Ищу в Киеве индивидуальное обучение у себя дома о раскрутке сайтов. Время обучения любое. Что хочу знать :
* Введение в поисковую оптимизацию (SEO). Терминология.
* Обзор поисковиков. Принципы работы поисковых систем.
* Анализ посещаемости, работа со счетчиками. Веб-аналитика по посещаемости.
* Внутренние и внешние факторы, влияющие на посещаемость сайта.
* Структура сайта, основы юзабилити.
* Практикум по анализу юзабилити интернет-магазинов.
* Семантическое ядро сайта. Практикум
* Внутренняя оптимизация сайта
* Описание страниц. Работа со сниппетами.
* Наполнение сайта. Работа с текстом. SEO-копирайтинг.
* Составление анкеты сайта. Регистрация в каталогах в системе 1PS.ru
* Методы продвижения: покупка ссылок на бирже.
* Новое в поисковом продвижении: биржи статей.
* Особенности продвижения "молодых" сайтов
* Веб-аналитика сайта. Использование системы статистики Гугл Аналитикс
* Инструменты специалиста по продвижению сайтов (Semonitor, Yazzle).
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