Продвижение магазина подарков

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок169 просмотров

Требуется вывести в топ 5 магазин подарков по адресу www.y-xa-xa.ru для начала по Санкт - Петербургу, в дальнейшем по Москве.

Оплата только по мере продвижения вверх.

Жду от вас предложений в аську 559452312

15 лет назад
mystyle
Валера 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров