Продвижение сайта Seo требуется

Нужно подобрать, точнее даже порекомендовать, запросы и продвинуть по ним сайт в топ 10 яндекс и гугл. сайт avtolubiteli.com.ua (автомобильная тематика, социалка, на данном этапе интересует привлечение новых пользователей которые будут регистрироваться ...