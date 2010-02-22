Прогон по каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки118 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо прогнать сайт: http://flowersoffantasy.ru/ по белым каталогам, где не требуется обратной ссылки, для увеличения ТИЦ. От Вас:

1. Цена

2. Условия оплаты

3. Сроки

4. Ожидаемый ТИЦ

15 лет назад
webgi
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад