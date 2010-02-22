Требуется прогон по каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок209 просмотров

Добрый вечер!

Есть новый сайт, который необходимо прогнать по каталогам, доскам, соц.закладкам, т.п.

Прошу писать стоимость работы и за что именно по позициям., так же сроки выполнения.

Работа на постоянной основе.

Спасибо.

15 лет назад
gi8son
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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