Комплексное продвижение сайта.

Задача в следующем: есть сайт.

В настоящее время реклама идет только по гугл адвордс, но хоть там CTR и не низкие, но конверсия меня мягко говоря не устраивает.

Первостепенная задача - анализ кампании в адвордс, тонкая настройка для топовых показов и лучшей конверсии. После этого уже надо будет проступить к продвижение в яндексе и гугле, а также к размещению рекламных баннеров на хороших сайтах.

Укажите, плз, бюджет за продвижение сайта.

Вопросы по 360741226.