Комплексное продвижение сайта.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок291 просмотр

Задача в следующем: есть сайт.

В настоящее время реклама идет только по гугл адвордс, но хоть там CTR и не низкие, но конверсия меня мягко говоря не устраивает.

Первостепенная задача - анализ кампании в адвордс, тонкая настройка для топовых показов и лучшей конверсии. После этого уже надо будет проступить к продвижение в яндексе и гугле, а также к размещению рекламных баннеров на хороших сайтах.

Укажите, плз, бюджет за продвижение сайта.

Вопросы по 360741226.

15 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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