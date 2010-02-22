Внутренняя оптимизация DLE

Нужно провести внутреннюю оптимизацию сайта (дам в личку или icq)

Поскольку, я совсем еще новичек, сам это сделать не могу.

Что нужно мне:

1. сделать из него нормальный СДЛ

2. заставить поисковики полюбить мой сайт

3. повысить посещаемость сайта в разы (сейчас ~50 чел/сутки )

Что от вас требуется:

1. провести анализ кода сайта

2. исправить косяки в коде

3. дать советы на будущее по внутренней оптимизации

4. если не сложно, дать пару советов по внешней оптимизации

Пишите сюда или в личку, мне нужны отзывы и цены, чтобы определиться

ICQ 593310421