Доброго времени суток. Есть сайт - kard.ru (статичный) Нужно попасть в топ яндекса и гугла по ряду запросов: кран манипулятор аренда манипулятора услуги манипулятора Список дополнить по тематике сайта. ...
Продвижение сайтов туристической тематики
Необходим специалист на долгосрочную работу по сабжу. Подробности выскажу в асе / в скайпе / в пм.
icq: четыре-семь1477пять84
skype:u.lacran
Сотрудничать изначально предполагается на таких условиях: я вам называю цифру трафика, вы мне называете стоимость и сроки. Мы смотрим, что из этого получается, а особенно на качество трафика, и двигаемся дальше.
Писать в асю / скайп / сюда предлагаю вам вашу цену и срок за раскрутку до 100 хостов ежедневного трафика с нуля. Тематика: Морские круизы (Продажа круизов).
Заявки фрилансеров
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