Продвижение сайтов туристической тематики

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Необходим специалист на долгосрочную работу по сабжу. Подробности выскажу в асе / в скайпе / в пм.

icq: четыре-семь1477пять84

skype:u.lacran

Сотрудничать изначально предполагается на таких условиях: я вам называю цифру трафика, вы мне называете стоимость и сроки. Мы смотрим, что из этого получается, а особенно на качество трафика, и двигаемся дальше.

Писать в асю / скайп / сюда предлагаю вам вашу цену и срок за раскрутку до 100 хостов ежедневного трафика с нуля. Тематика: Морские круизы (Продажа круизов).

15 лет назад
Lacran
Мислов 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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