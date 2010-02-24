Продвижение сайтов туристической тематики

Необходим специалист на долгосрочную работу по сабжу. Подробности выскажу в асе / в скайпе / в пм.

icq: четыре-семь1477пять84

skype:u.lacran

Сотрудничать изначально предполагается на таких условиях: я вам называю цифру трафика, вы мне называете стоимость и сроки. Мы смотрим, что из этого получается, а особенно на качество трафика, и двигаемся дальше.

Писать в асю / скайп / сюда предлагаю вам вашу цену и срок за раскрутку до 100 хостов ежедневного трафика с нуля. Тематика: Морские круизы (Продажа круизов).