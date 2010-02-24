В топ по нескольким запросам

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Закрыт7 заявок174 просмотра

Доброго времени суток.

Есть сайт - kard.ru (статичный)

Нужно попасть в топ яндекса и гугла по ряду запросов:

кран манипулятор

аренда манипулятора

услуги манипулятора

Список дополнить по тематике сайта.

Интересуют следующие моменты:

Сроки выведения

Сколько продержиться

15 лет назад
nn0rd
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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