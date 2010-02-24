Раскрутка магазина покерных принадлежностей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок136 просмотров

Необходимо раскутить до первых позиций в яндексе магазин фишек и аксессуаров для игры в покер.(www.propoker.ru)

ключевые слова "покерные фишки", "фишки для покера", "наборы для покера", "покерные наборы", "покерные аксессуары".

сам магазин cделан на shopscript (http://www.webasyst.ru/)

возможно долговременное сотрудничество.

15 лет назад
mrpoker
46 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров