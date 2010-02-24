Привлечение пользователей на портал.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры!

Необходимо привлечение пользователей на портал социальной сети для игроков.

RIOX.RU

Оплата ведется за каждую 1000 зарегистрировавшихся пользователей.

Прошу оглашать цены и варианты привлечения.

С уважением, Сергей

Директор RIOX Group

15 лет назад
RusAmatory
Сергей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров