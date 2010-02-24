Интернет-магазин создан на WebAsyst Shop-Script. В сети 1 год. Основные группы товаров - фотоаксессуары. К-во посетителей последние 3 месяца не меняется ~ 400 чел/день. Задача: - анализ нашего сайта и разовая ...
Привлечение пользователей на портал.
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры!
Необходимо привлечение пользователей на портал социальной сети для игроков.
Оплата ведется за каждую 1000 зарегистрировавшихся пользователей.
Прошу оглашать цены и варианты привлечения.
С уважением, Сергей
Директор RIOX Group
Заявки фрилансеров
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