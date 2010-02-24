Продвижение интернет-магазина в Google и Яндекс

Интернет-магазин создан на WebAsyst Shop-Script. В сети 1 год. Основные группы товаров - фотоаксессуары. К-во посетителей последние 3 месяца не меняется ~ 400 чел/день.

Задача:

- анализ нашего сайта и разовая оптимизация, внутренняя переликновка. часть громоздкой работы по изменениям в описаниях товаров берем на себя. от вас - конкретно поставленная задача (ключевые слова, рекомендации по написанию SEO-текстов на группы товаров) с объяснением почему нужно именно так (для избежания ошибок на новых товарах); и другие необходимые изменения (есть подозрение что криво работает SiteMap, и т.д.)

- совместное составление ключевых слов для покупок внешних ссылок на заданные нами группы товаров. работа в сервисе покупки ссылок

- ваши предложения (регистрация в каталогах, рассмотрим все предложенные вами методы)

Требования:

1. специалист, который хочет зарабатывать за качественно выполненную работу, а не тупо срубить денег и рассказывать сказки, что со своей стороны сделал все возможное. При условии качественно выполненной работы готовы к долгосрочному сотрудничеству.

2. постоянная обратная связь (телефон, ICQ, встречи)

3. адекватная цена

Предпочтения:

1. Украина (Киев)