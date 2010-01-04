RusAmatory

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо привлечение пользователей на портал социальной сети для игроков. RIOX.RU Оплата ведется за каждую 1000 зарегистрировавшихся пользователей. Прошу оглашать цены и варианты привлечения. С уважением, Сергей Директор RIOX Group
- $1500Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры! Требуются специалисты для доработки основных частей игровой социальной сети на движке Social Engine. необходимо: 1) Перенести дизайн с Игровой соц сети с изменениями ( с сайта GamerDNA.COM ) 2) настройка и отладка плагинов 3) разработка плагина автоматического ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
На работу в компании "CWC" требуются специалисты копирайта. необходимо заполнять порталы компании новостями: Игр, Аниме, Фильмов, Журналов и Музыки. Возможны дополнительные задания. Работа на DLE Оплата по месячная.Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые Free-lancer's, В компанию RIOX Group ведется набор персонала на должности: - Веб программист дополнительных проектов.( 2 вакансии ) Требования: Отличное знание языков кодирования. Работа с Joomla, WP, DLE Личная активная политика в развитии компании Грамотность Возраст и место проживания не имеют ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Freelancer'ы Необходимо разработать копию проекта http://www.gamerdna.com/ с элементами http://www.gamer.ru/ на движке Social Engine . Подробнее: Разработка игровой социальной сети. Разбивка пользователей по тематикам : PC. Xbox. PS и тд... разработка информационных разделов. Переработка плагинов SE под игровую тематику. приветствуются ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо исправить ошибку в работе сайта на DLE. Ошибка: Internal Server Error Полностью: "Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, [email protected] and inform them ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Freelancer's Необходимо создать структурную копию портала yaload.ru С другим дизайном, легким и удобным: Тех. лист: - Настройка движка DLE - Настройка легкого шаблона под тип Yaload.ru - Создать разделы новостей так же как на Yaloade.ru - Создать меню - Создать дополнительные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, Freelancer's В компанию на длительный срок работы необходим специалист работы с Social Engine. Необходимо работать с плагинами, работать с движком, настраивать модули. Работа на дому, 2-3 часа в сутки. Оплата по факту ежемесячно. Договорная. С уважением, Гоманчук СергейВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте фрилансеры, требуется продвижение портала RIOX.RU и привлечение пользователей. Возможно полное трудоустройство на длительный срок. Оплата по договору. С уважением, СергейПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо заполнить портал статьями и страницами в размере 6 000 статей. Срок 15 дней. Темы: Альтернативные группы и игры для портала: RIOX.RU Прошу огласить ваши ценны за работу. Оплата по факту работы.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые Freelancer's Необходимо создать сайт компании RIOX. по примеру портала http://netville.ru Движок сайта не важен. Главное структура и легкое управление. Дизайн так же легкий без наворотов, но красивый. Ваши цены, срок выполнения и идеи по заказу ...Сайты «под ключ»55 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Здравствуйте Уважаемые Freelancer's! Для портала RIOX.RU требуется администраторская команда на постоянную основу, а именно: web-программист - создание и изменения дизайна портала, доработка модулей и плагинов Social Engine Баннер-художник - разработка баннеров для портала, создание иконок, рисование картинок для ...Поисковые системы (SEO)41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры. Заказ 1. Необходимо привлечь пользователей на портал riox.ru ( информационно-социальная сеть для музыкальных и игровых проектов а также частных пользователей). Необходимое количество пользователей 10 000 до 15 января 2010 года. Возможен заказ по ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходимо раскрутить портал до 1000 пользователей (посещения в день) и до 10 000 зарегистрировавшихся пользователей. Срок 3-4 недели.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для нового проекта требуются копипастеры для наполнения сайта world-file.ucoz.ru. Оплата 0,1руб. за пост, по факту после каждой тысячи постов. Так же требуются копипастеры для раздела Онлайн-Видео и наполнения Трекера. МОЖНО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ! ICQ: 446-547-265Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад