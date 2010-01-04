RusAmatory

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для нового проекта требуются копипастеры для наполнения сайта world-file.ucoz.ru. Оплата 0,1руб. за пост, по факту после каждой тысячи постов. Так же требуются копипастеры для раздела Онлайн-Видео и наполнения Трекера. МОЖНО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ! ICQ: 446-547-265