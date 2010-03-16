Оптимизация сайта

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Завершен13 заявок232 просмотра

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЫБРАН.

Необходима внутренняя оптимизация сайта.

URL по запросу.

Лекции по оптимизации от Вас , мне не нужны. Просто сформулированный план

Ваших действий.

Обязателен опыт работы в данной области.

Оплата строго WMR. - ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!

15 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lasmaster
Анатолий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Анатолий неоднократно зарекомендовал себя, как грамотный исполнитель. К тому же очень честный и порядочный человек. Справедливые 10 баллов ему в рейтинг :) Обязательно воспользуюсь его услугами в дальнейшем. Мои рекомендации.
В очередной раз Владимир доказал, что он честный и порядочный человек, сотрудничеством с ним очень доволен!

Заявки фрилансеров

lasmaster
Анатолий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад