Продвижение сайта

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Закрыт6 заявок167 просмотров

Добрый день,

Ищу специалиста для продвижения сайта http://j15.ru-habitat.com/

после завершения косметических правок сайт будет залит на домен http://ru-habitat.com/

прошу вас оценить стоимость продвижения в ТОП5 яндекса

запросы:

датчик расхода топлива

контроль расхода топлива

расходомер топлива

счетчик топлива

счетчик дизельного топлива

системы контроля топлива

система контроля расхода топлива

система мониторинга

мониторинг автотранспорта

спутниковое слежение

контроль автотранспорта

gps мониторинг транспорта

gps мониторинг система

gps мониторинг автотранспорта

gps gsm мониторинг

данный сайт, продвигается сейчас seo компанией, с неудовлетворительным результатом,

интересуют ваши гарантии достижения результата,

возможность оплаты за достигнутые позиции

жду ваших предложений,

прошу указать

1 ваши контакты, телефон, icq

2 стоимость

3 порядок оплаты

4 примеры сайтов, успешно продвигаемых вами

с уважением Олег

15 лет назад
Remaran
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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