Продвижение тур.портала в Google (англ)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок137 просмотров

Работа только с англоязычным сегментом интернета.

Задание: вывести в топ10 гугл по нескольким (5-10) низкочастотным запросам. Увеличить таргетированный траффик.

В данный момент SEO сайта на начальной стадии, работы достаточно. Сфера конкурентная - hospitality industry, B&B USA.

Оплата только по результатам.

В предложении указывайте сроки и цену. Ссылки на выполненные англоязычные проекты приветствуются.

15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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