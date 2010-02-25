В общем имеется сайт, который состоит из нескольких слабо связанных частей - старая версия сайта, новая версия сайта, форум, еще что-то. Нужно провести SEO аудит сайта, дать советы по поводу поисковой ...
Продвинуть сайт по 100 НЧ (3-4-х словники)
Сайту 2 года, в зоне ru, по нужным НЧ находится в топ20-топ40, в ноябре 2009 был в топ60-топ80
нужно вывести все в топ10 без сапы и других бирж.
тема - санатории
список НЧ - название санатория и город
не предлагать сети ГС, только белые методы, обмен с хорошими сайтами
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