Продвинуть сайт по 100 НЧ (3-4-х словники)

Сайту 2 года, в зоне ru, по нужным НЧ находится в топ20-топ40, в ноябре 2009 был в топ60-топ80

нужно вывести все в топ10 без сапы и других бирж.

тема - санатории

список НЧ - название санатория и город

не предлагать сети ГС, только белые методы, обмен с хорошими сайтами