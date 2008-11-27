Нужна программа которая автоматически размещает урл сайт на джипеге при закачке (или после закачки)
- Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на базе данных Postgres Нужно сделать его на MySQL если невозможно переделать то хотябы из дампа постгрии переделать в дамп мускуля и сделать десяток скриптов для вывода инфы из базы в браузер. оплата по договоренностиВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Преобразование пакета текстовых файлов из кодировки win-1251 в utf-8 Условие: перекодировать или на хостинге или у меня на компе под виндой. тексты предоставлять не будуПрочее6 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайту 2 года, в зоне ru, по нужным НЧ находится в топ20-топ40, в ноябре 2009 был в топ60-топ80 нужно вывести все в топ10 без сапы и других бирж. тема - санатории список НЧ - название санатория ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно перенести текстовый форум иконбоард на Воблу или любой другой с которого можно стандартными средствами сделать перенос. есть скрипт переноса, но почему-то переносит с неправильной кодировкой - не поддерживает русские буквы.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Размер шапки 1000х120 или (максимум по высоте) 1000х160 вес не больше 25кБ всего нужно 7 шапок примерно в одном стиле тематики : Внутренние болезни Инфекционные болезни Детские болезни Нервные болезни Психические заболевания Туберкулез Кожные и венерические болезни Не надо писать "сделаю за час" или ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад