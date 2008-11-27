noindex2

Иван Петров noindex2

 
51 годРоссия/Пятигорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Скрипт php-MySQL

    Есть сайт на базе данных Postgres Нужно сделать его на MySQL если невозможно переделать то хотябы из дампа постгрии переделать в дамп мускуля и сделать десяток скриптов для вывода инфы из базы в браузер. оплата по договоренности

    PHPMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перекодировка пакета текстовых файлов

    Преобразование пакета текстовых файлов из кодировки win-1251 в utf-8 Условие: перекодировать или на хостинге или у меня на компе под виндой. тексты предоставлять не буду

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос форума

    Нужно перенести текстовый форум иконбоард на Воблу или любой другой с которого можно стандартными средствами сделать перенос. есть скрипт переноса, но почему-то переносит с неправильной кодировкой - не поддерживает русские буквы.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапки для разных разделов медицинского сайта

    Размер шапки 1000х120 или (максимум по высоте) 1000х160 вес не больше 25кБ всего нужно 7 шапок примерно в одном стиле тематики : Внутренние болезни Инфекционные болезни Детские болезни Нервные болезни Психические заболевания Туберкулез Кожные и венерические болезни Не надо писать "сделаю за час" или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад