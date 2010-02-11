Необходимо написать обработку для 1С УТ 10.3.9.4 для 8.1. Создать документ поступлени товаров и услуг из excel таблицы. Отчёт должен иметь возможность сохранять и загружать настройки. ...
Перенос форума
Нужно перенести текстовый форум иконбоард на Воблу или любой другой с которого можно стандартными средствами сделать перенос.
есть скрипт переноса, но почему-то переносит с неправильной кодировкой - не поддерживает русские буквы.
Заявки фрилансеров
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