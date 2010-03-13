Размещение объявлений на украинских досках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок164 просмотра

Необходимо на регулярной основе(раз в неделю) размещать рекламные объявления на украинских досках.

15 лет назад
pavoleg
52 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Проблем при сотрудничестве не возникло, все быстро и правильно, согласно требований. Рекомендую обращаться.
Своевременная оплата,четкое задание,приятное общение - Заказчик просто супер,рекомендую как порядочного и вежливого в общении человека.

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад