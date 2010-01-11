Нужно пару сайтов засветить в поисковиках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок247 просмотров

Один - www.dunn.ru

второй сейчас делаем. Будет www.dexel.ru

Аналогичных по именам сайтов вроде и нет, но найти наши просто нереально! даже вроде как и нет задачи оказаться в первых строчках среди конкурентов. Но по запросу DEXEL или DUNN однозначно должны вылетать наши сайты.

оплата в рублях через вэбмани.

15 лет назад
xmailx
Игорь 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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