Нужно пару сайтов засветить в поисковиках

Один - www.dunn.ru

второй сейчас делаем. Будет www.dexel.ru

Аналогичных по именам сайтов вроде и нет, но найти наши просто нереально! даже вроде как и нет задачи оказаться в первых строчках среди конкурентов. Но по запросу DEXEL или DUNN однозначно должны вылетать наши сайты.

оплата в рублях через вэбмани.