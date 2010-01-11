Работа постоянная! Сайт не один! Нужно поставить несколько сайтов на Google.com!

Внимание: не на Google.ru, только Google.com на английском. Ключевые слова будут предоставлены. Статьи написанные жителями стран бывшего СССР для наполнения ссылок скорее не подойдут. Грамматика неправильная даже у хороший специалистов. Но предложения можно рассмотреть. Посещаемость сайта не важна. Сайты для мелкого бизнеса в конкретном городе. Сайты чисто информативные для потенциальныx клиентов бизнеса. Это не Интернет-магазин. Так что конкуренция у сайта не со всем миром, а только с другими такими же маленькими бизнесами в конкретном городе.

Но сайты должны быть только на ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ Google.com при поиске в том городе, где находится бизнес.

Мне не важно где вы живёте, какое у вас образование, возраст или пол. Главное, чтобы умели делать работу. Портфолио желательно. И желательно, чтобы проекты уже находились на первой странице в поисковикаx.

Желательно, чтобы не терять и ваше и моё время предоставить план раскрутки с предполагаемым результатом.