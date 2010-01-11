Необходимо рвскрутить сайт по запросам, связанным продажей земли в рассрочку
Нужно поставить несколько сайтов на Google.com
Работа постоянная! Сайт не один! Нужно поставить несколько сайтов на Google.com!
Внимание: не на Google.ru, только Google.com на английском. Ключевые слова будут предоставлены. Статьи написанные жителями стран бывшего СССР для наполнения ссылок скорее не подойдут. Грамматика неправильная даже у хороший специалистов. Но предложения можно рассмотреть. Посещаемость сайта не важна. Сайты для мелкого бизнеса в конкретном городе. Сайты чисто информативные для потенциальныx клиентов бизнеса. Это не Интернет-магазин. Так что конкуренция у сайта не со всем миром, а только с другими такими же маленькими бизнесами в конкретном городе.
Но сайты должны быть только на ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ Google.com при поиске в том городе, где находится бизнес.
Мне не важно где вы живёте, какое у вас образование, возраст или пол. Главное, чтобы умели делать работу. Портфолио желательно. И желательно, чтобы проекты уже находились на первой странице в поисковикаx.
Желательно, чтобы не терять и ваше и моё время предоставить план раскрутки с предполагаемым результатом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо на регулярной основе(раз в неделю) размещать рекламные объявления на украинских досках.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Необходимо вывести сайт в ТОП Яши и Гугла Сайт: cip.com.ua Слова по которым делать вывод: work and travel work and travel USA ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется качественно добавить сайты в лучшие социальные закладки.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Задачаи: -=-=-=-=-=-= 1. Оптимизация html-кода Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте. • Исправление мета-тегов, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Работа только с англоязычным сегментом интернета. Задание: вывести в топ10 гугл по нескольким (5-10) низкочастотным запросам. Увеличить таргетированный траффик. В данный момент SEO сайта на начальной стадии, работы достаточно. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Сайту 2 года, в зоне ru, по нужным НЧ находится в топ20-топ40, в ноябре 2009 был в топ60-топ80 нужно вывести все в топ10 без сапы и других бирж. тема - ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
В общем имеется сайт, который состоит из нескольких слабо связанных частей - старая версия сайта, новая версия сайта, форум, еще что-то. Нужно провести SEO аудит сайта, дать советы по поводу поисковой ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует продвижение сайта по запросам: Керамическая плитка,Интернет-магазин плитки,Керамогранит,Доставка плитки,Плитка доставка,Плитка магазин,Магазин плитки,Коллекции керамической плитки,Мозаика,Англомерат,плитка для ванной комнаты,плитка для прихожей,кухонная плитка,клинкер. Необходимо попадание сайта в ТОП-10 (Яндекс и Гугл) . ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Добрый вечер. Есть очень хороший сайт для людей - www.damsk.ru (поиск жилья в Москве). Требуется вывести в топ по 20 ключевикам (низкочастотники).Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад