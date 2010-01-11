Поднять ТИЦ сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно поднять тиц сайту выше 20, сейчас 0. Плачу 30 долларов. Плачу сразу через СБС. Максимум 5 долларов предоплаты. Если тиц не поднимется-прошу вернуть и эти 5. Сайтов много,так что при удачном завершении проекта получите еще работу.

15 лет назад
openrusnet
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров