Нужно будет размещать ссылку на сайтах желательно Web мастерам плачу за размещение ссылки 0.20 $ Пишите в личку или смотрите профиль есть icq
Поднять ТИЦ сайту
Нужно поднять тиц сайту выше 20, сейчас 0. Плачу 30 долларов. Плачу сразу через СБС. Максимум 5 долларов предоплаты. Если тиц не поднимется-прошу вернуть и эти 5. Сайтов много,так что при удачном завершении проекта получите еще работу.
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