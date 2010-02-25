Продвижение сайта в поисковиках по запросам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок257 просмотров

Необходимо продвижение сайта, в поисковиках Google Yandex, по словам, тематика – перевозки. Сайт открыт с 2007 года

15 лет назад
nikevrotrans
Николай 
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

reklart
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$50
90 дней

Заявки фрилансеров

reklart
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад