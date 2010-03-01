nikevrotrans

Здравствуйте, меня зовут Николай я частное лицо, мнепонабился шаблон на пробный проект «startup». Мной приобретен шаблон, он былуставлен на WordPress,но как выяснилось позже, что часть функций, картинок, текстов для редакции не доступны и будут доступны только ...