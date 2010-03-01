nikevrotrans

Здравствуйте, меня зовут Николай я частное лицо, мнепонабился шаблон на пробный проект «startup». Мной приобретен шаблон, он былуставлен на WordPress,но как выяснилось позже, что часть функций, картинок, текстов для редакции не доступны и будут доступны только ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Установитьслайдер в верхней части сайта, со сменой картинок, просьба центрировать на главной странице картинку глобус, настроить allinseopack для поисковиков информацию SEO для страниц и новостей на английском языке, добавить сайт на DMOZ.org. По статистике портала a.pr-cy.ru и другим: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Перевод текстов с Эстонского на Русский язык.Переводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на движке WordPress на английском языке, адаптироватьи настроить движок для поисковиков, добавить сайт на DMOZ.org, установить слайдер, проверить на ошибки HTML кода и другие возможные несоответствия.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать перевод текста с русского на английский язык для сайта по логистике. Полная длина текста 5117Длина без пробелов 4031Количество слов в тексте 592Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, необходима верстка сайта на движке WordPress, дизайн готов, файлы в формате PSD. Фото и тексты готовы. Необходимо доделать сайт под ключ!HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы как пример. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Перенести информацию (новости и статьи) с домена А с одного движка на домен В (wordpress) c только с сохранением проиндексированных поисковиками страниц. Выполнить все работы и проверить работу способность. Сделать архивацию старого варианта сайта на домене ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Установить на домен Wordpress (CMS)(русская версия). На него залить сайт с Wordpress на другого домена Запустить его, что все работало. Возможно дальнейшее сотрудничество по оптимизации и продвижению сайта. Опыт работы с Wordpress обязателен. Бюджет ограничен. Оплата после выполнения работ.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Стоит работающий Шаблон WordPress 3.x установлен с системой ЦМС, который может быть использован для создания блога, бизнес-сайта, сайта портфолио и т.д. Тема WordPress 3.x оснащена самыми современными и популярными функциями: • Бестабличная верстка; • Высокая скорость загрузки; • ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! • Есть шаблон WordPress 3.x для использования, который может быть использован для создания блога, бизнес-сайта, сайта портфолио и т.д. Тема WordPress 3.x оснащена самыми современными и популярными функциями: • Бестабличная верстка; • Высокая скорость загрузки; • SEO ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Умение выражать основную мысль статьи или новости своими словами.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написание нескольких статей на тему Логистика. На темы: международные перевозки, таможенные услуги, складские услуги, Импорт и экспорт товаров между Россией и Турцией. Статьи должны содержать основные термины, описание технологических процессов, статьи должны быть полными ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо продвижение сайта, в поисковиках Google Yandex, по словам, тематика – перевозки. Сайт открыт с 2007 годаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создать векторный логотип в соответствии с имеющимся растровым. Логотип должен быть максимально похож на оригинал. Копечный файл должен быть в формате eps, также логотип должен быть масштабируемым без потери его качества.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Создать векторный логотипЛоготипы и Знаки75 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужен чертёж и дизайн деревянного дома. Есть размеры дома, и задумка как и что будет выглядеть, это нужно показать на бумаге, с разных сторон. 1й и 2й этаж, фундамент, чертёж с размерами.Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт17 лет назад
создание цветного логотипаДизайн сайтов59 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Создание дизайна, регистрация, база данных, расчёт расстояний, добавление и поиск грузов и транспорта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт18 лет назад