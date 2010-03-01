nikevrotrans

Николай nikevrotrans

 
49 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
evgeniy_igorevic
Евгений 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста с русского на английский для сайта логистика.
Хороший заказчик: четкое ТЗ, оперативная связь, мгновенная оплата. Рекомендую
Евгений быстро определился с поставленной задачей, в кратчайшие сроки и качественно выполнил перевод с русского на английский. Всем советую.
Ответный отзыв
anastasia-r
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Cоздания логотипа
Николай, спасибо вам большое за плодотворное и долгое совместное сотрудничество, которое я очень ценю!
Золотые руки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответный отзыв