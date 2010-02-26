Поднять посещаемость сайта

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Сайт по тематике форекс. На сайте порядка 100 страниц заточенных под разные заросы , каждая страница по 1-3 запроса (в основнод до 1000 показов по яндекс директу.). Все статьи уникальные. На данный момент посещаемость порядка 300 уников в сутки. Нужно поднять трафик с поисковых систем.

15 лет назад
finnance
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров